Si la situación en el cuadro azulgrana está mal en lo deportivo, también obedece a que en la interna las cosas no andan bien, o al menos no funcionando como muchos culés quisieran. Y este domingo, en el previa del duelo entre Barcelona y Levante por LaLiga, en España han revelado un encontronazo entre el técnico Ronald Koeman y Riqui Puig.

Según adelanta el diario ‘El País’, el entrenador neerlandés le reprochó y echó en cara a Riqui Puig su actitud delante de todo el vestuario. “Tú eres un filtrador”, le llamó el estratega al canterano.

Esto habría ocurrido después de que Koeman le dijera al jugador que no contaba con él y que se buscase equipo en la previa del Trofeo Joan Gamper y tras dejarle en la grada en dicho encuentro ante el Elche.

De acuerdo siempre al mencionado medio, a Koeman le molestó que esta decisión suya sobre Riqui Puig no tardase en hacerse pública, por lo que arremetió contra él ante sus compañeros por hacer pública su conversación.

La reacción del vestuario

‘El País’ señala que parte del vestuario celebró la valentía del nuevo entrenador, pues a muchos no le convence la actitud del canterano, mientras que otros no entendieron que no tuviera la misma actitud crítica con Luis Suárez cuando se publicó la llamada telefónica entre ambos.

Buscan salir de la zona baja

No ha conseguido ganar nunca el Levante en el Camp Nou. El dato es contundente, pero los de Paco López, acumulan dos visitas perdiendo por la mínima y, ahora, se toparán con la peor versión blaugrana de los últimos años.

El Barça, por contra, afronta este duelo como una oportunidad de dejar atrás las dudas, de mostrar la mejor cara que sí ha dado, salvo ante la Juventus, en la Liga de Campeones y empezar a restar puntos respecto a la zona noble de la tabla.

TE PUEDE INTERESAR