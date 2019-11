¿Arrancará Cristiano? Juventus vs. Atlético de Madrid se ven las caras (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) este martes 26 de noviembre en el estadio Allianz Arena de Turín, por la fecha 5 del Grupo D de la Champions League. Sigue la transmisión y narración del partido por la señal de ESPN 2 desde las 3:00 p.m. (horario peruano). También sigue a Movistar Liga de Campeones 1, Mitele Plus, Movistar+ y ESPN 2, Mitele Plus, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. La gran duda del encuentro será ver si Cristiano Ronaldo será de la partida, pues Sarri no lo ha confirmado desde el vamos por molestias en la rodilla que arrastra el luso. Mira todas las incidencias por el MINUTO a MINUTO de la web de Depor.com. Engánchate también a los perfiles en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) de Juventus y Atlético de Madrid.

Ya clasificado a octavos de final de la Champions League, Juventus recibirá a Atlético de Madrid, que intentará dar la sorpresa y meterse también entre los 16 mejores equipos de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Allianz Stadium.

Juventus vs. Atlético de Madrid: horarios del partido

México - 2:00 P.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Chile - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

España - 9:00 p.m.

Un triunfo aseguraría el pase matemático a la siguiente fase de la Champions League del Atlético de Madrid, que marcha segundo del grupo D con 7 puntos, a tres de su rival del martes, que lidera la llave.

Un empate también podría bastarle al equipo de Diego Simeone si Bayer Leverkusen y Lokomotiv de Moscú, tercero y cuarto respectivamente del grupo, empatados a tres puntos, también hacen tablas en su enfrentamiento.

El Atlético de Madrid, que empató 2-2 con el equipo italiano en el primer partido de la llave en el Metropolitano, llega a Turín sin acabar de encontrar una regularidad en su juego.

El equipo sigue manteniéndose a chispazos, lo que se traduce en una sola victoria en sus últimos cinco partidos y un cuarto puesto en la Liga española a tres puntos de Barcelona y Real Madrid, que lideran la tabla clasificatoria.

El Atlético de Madrid también está sufriendo en la presente temporada fuera de casa con solo tres victorias en nueve partidos oficiales, con una última derrota en Champions League el 6 de noviembre en Leverkusen (2-1).

Y en Liga, el Atlético cosechó un empate 1-1 el sábado en el campo del Granada, revelación de la temporada.

“Nos faltó contundencia en las situaciones cercanas al área”, analizó Simeone, cuyo equipo se ve mantenido delante por el buen momento de forma de Álvaro Morata, que apunta a titular en Turín.

Con el objetivo de ser primero de grupo, el equipo italiano volverá a contar con su estrella lusa Cristiano Ronaldo, que este fin de semana descansó en la victoria de la Juventus sobre el Atalanta 3-1, tras volver tocado del parón de selecciones

“Entrenó con sus compañeros, parece que está mejorando, pero todavía tenemos que ver entre hoy y mañana”, dijo este lunes el técnico Maurizio Sarri.

Fuente: AFP

Juventus vs. Atlético de Madrid: probables alineaciones

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt, Mattia De Sciglio; Sami Khedira, Miralem Pjanic, Blaise Matuidi; Aaron Ramsey; Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kiran Trippier, Felipe, Mario Hermoso, Renán Lodi; Koke Resurrección, Héctor Herrera, Thomas Partey, Saúl Ñiguez; Vitolo y Álvaro Morata.

Juventus vs. Atlético de Madrid: ¿dónde se ubica el estadio?

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO