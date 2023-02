¡Se viene uno de los partidos más esperados de la semana! Liverpool vs. Real Madrid EN VIVO y EN DIRECTO desde Anfield por la ida de los octavos de final de la Champions League 2022-23. Este compromiso está pactado para este martes 21 de febrero desde las 3:00 p.m. en horario de Perú, mientras que a las 9:00 p.m. en horario de España. Ambos conjuntos llegan con la obligación de ganar para seguir con vida en la ‘Orejona’. Depor te trae el minuto a minuto y todos los detalles de la transmisión.

El Liverpool ha mejorado mucho con respecto a lo que había estado mostrando a comienzos de este año. Esto permite pensar que el Real Madrid no la tendrá nada sencillo para clasificar a cuartos de final, algo que parecía muy obvio cuando se dio el sorteo de esta llave.

En su último compromiso los ‘Reds’ vencieron sin problemas al Newcastle United, con goles de Darwin Núñez y Cody Gakpo. Jürgen Klopp está tranquilo con el rendimiento de sus jugadores y espera que tengan una excelente tarde en Anfield, aprovechando el aliento de su hinchada.

En la conferencia de prensa previo a este choque, el estratega alemán deslizó que para nada se parece a lo que vivieron en la final de la Champions League de la temporada pasada, pues ambos equipos viven presentes diferentes. Eso sí, respetó la jerarquía y la trayectoria de los ‘blancos’.

“Es cierto, pero necesitamos resultados. No estamos en la misma situación ahora. Estas dos victorias pueden hacer parecer que estamos mejor. Y sí, puede ser. Pero tenemos que luchar con todo lo que tenemos. Siempre juegas muy duro en esta competición. Todos sueñan con jugar este partido. Espero que Anfield esté abarrotado. Estoy muy feliz por la gente que pueda estar ahí. Estamos deseando”, manifestó ‘The Normal One’ sobre la mejoría del Liverpool.

“En el deporte hay que hacer las cosas bien. El partido de París ya pasó. Este será un partido tremendo. El Real Madrid está en la ciudad. Hay que celebrarlo. Estoy deseando que llegue el partido y espero que disfruten de su tiempo aquí, en uno de los lugar más emblemáticos de la historia del fútbol”, puntualizó.

Darwin Núñez es la principal carta de gol del Liverpool ante el Real Madrid. (Foto: AFP)

Liverpool vs. Real Madrid: canales de TV

Perú, Colombia y Ecuador, Uruguay y Venezuela : ESPN y Star Plus

: ESPN y Star Plus Brasil y México : TNT Sports

: TNT Sports Argentina y Chile : ESPN

: ESPN Estados Unidos : TUDN, CBS y Univisión

: TUDN, CBS y Univisión España: M+ Liga de Campeones (M56 O114)

Real Madrid, por su parte, está apostando todas sus fichas a volver a ganar la Champions League y revalidar el título que consiguieron en París. Si bien el equipo sigue dejando muchas dudas respecto a su funcionamiento, este torneo es de la predilección de los madrileños, por lo que, como normalmente ha pasado durante los últimos años, ya están acostumbrados a sufrir.

Por otro lado, Carlo Ancelotti no podrá contar con Toni Kroos ni Aurélien Tchouaméni para su esquema en Anfield. El mediocampista germano no se recuperó a tiempo de una gastroenteritis, mientras que el francés todavía no se ha recuperado de una gripe y necesita unos días más para estar al 100%.

Eso sí, el técnico italiano incluyó en su nómina a Karim Benzema. El ‘Gato’ no había jugado ante el Osasuna por las molestias que sufrió tras el encuentro frente al Elche, no obstante, el domingo entrenó con normalidad y a la par de sus compañeros. Por ello, en vista de que está apto para tener minutos en Inglaterra, lo tomó en cuenta en su nómina.

Liverpool vs. Real Madrid: horarios del partido

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Brasil: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

Liverpool vs. Real Madrid: posibles alineaciones

Liverpool: Alisson; Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo y Núñez.

Alisson; Arnold, Gómez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Gakpo y Núñez. Real Madrid: Courtois; Nacho, Militão, Rüdiger, Alaba; Modrić, Camavinga, Ceballos; Valverde, Rodrygo y Vinícius.





