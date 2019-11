Champions League







Manchester City vs Atalanta EN VIVO vía FOX Sports 2: juegan por Grupo C de la Champions League en San Siro VER EN VIVO Manchester City vs. Atalanta vía DirecTV (3:00 p.m.) EN DIRECTO desde San Siro por la fecha 4 del Grupo C de la Champions League. MINUTO a MINUTO en Depor.com.