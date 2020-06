Se está hablando más de él en las últimas semanas que durante la última etapa de su carrera como profesional. Las revelaciones de Wesley Sneijder siguen sorprendiendo al mundo del fútbol, aunque por algunos excesos, como él mismo ha reconocido. Si hace unos días se conocía de su relación con la botella de vodka, “mejor amiga”, durante su estancia en el Real Madrid, ahora el exjugador ha revelado que estuvo de fiesta nada menos que con George Clooney y Megan Fox antes de un partido de Champions.

“Una vez fui a una fiesta con George Clooney, Megan Fox y algunas estrellas de Hollywood. Llegué a casa a las 6 de la mañana. Al día siguiente jugué contra el Werder Bremen en la Champions League. Jugué, marqué y di una asistencia. Si sale bien, no tienes miedo de repetir”, confesó el holandés en ‘De Telegraaf’.

Dicho partido tuvo lugar el 29 de septiembre de 2009, en la etapa de Sneijder en el Inter de Milán, que con Mourinho en el banquillo, esta temporada precisamente, los 'neroazzurri' se proclamaron campeones de Europa.

“Estoy orgulloso de lo que he logrado en el fútbol. He sido internacional holandés en 134 ocasiones. Y he vivido la vida. Siento que tengo 76 años”, añadió Sneijder.

Su fichaje por el Real Madrid

En un extracto de la biografía publicada por la revista ‘Voetbal International’ el último miércoles, el tulipán desveló cómo se fraguó su fichaje por el Real Madrid.

“Predrag Mijatović me informó en Schiphol. Era el director de fútbol, enviado del presidente Calderón. Sacó un papel de su bolsillo interior, todavía puedo verlo haciendo ese gesto, lo desdobló y lo vi de inmediato: tres millones netos por temporada. Contrato de cinco temporadas. En el Ajax ganaba un millón. Bruto. ‘Tómalo o déjalo’, dijo Mijatovic. Lo tomamos, Søren y yo dijimos al mismo tiempo. La transferencia entre Ajax y Madrid se cerró en 27 millones de euros”, contó.

