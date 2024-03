En la recta final de la Champions League, los focos se centran en uno de los duelos más esperados de los cuartos de final: Barcelona contra Paris Saint-Germain. Sin embargo, mientras los hinchas debaten sobre las posibilidades de cada equipo, el entrenador culé, Xavi Hernández, ha sorprendido al señalar al PSG como el favorito, principalmente por razones económicas. Desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el técnico egarense no dudó en reconocer que, si bien el cuadro azulgrana tiene un historial más laureado en la competición, la disparidad económica entre ambos clubes ha inclinado la balanza hacia el parisino.

“Quizás el papel de favorito se lo daría más al PSG. Más allá de la historia de los dos equipos, ya que tenemos más Champions que ellos, la situación económica no es la misma si miramos lo que han gastado esta temporada ellos y nosotros”, expresó el técnico catalán.

Estas declaraciones han generado debate entre los hinchas, quienes ven en ellas una estrategia para aliviar la presión sobre su joven equipo y desviar la atención de los medios hacia el potencial económico del rival. Sin embargo, más allá de las consideraciones financieras, Xavi se mostró optimista respecto al desafío que tiene por delante su equipo.

Con un tono sereno pero decidido, el exjugador del Barça reconoció la complejidad del enfrentamiento contra un PSG dirigido por su compatriota Luis Enrique, a quien calificó de “entrenador brillante”. “Es uno de los peores rivales que nos podía tocar, pero tenemos ilusión y esperamos hacer unos grandes cuartos de final”, aseguró.

El técnico blaugrana también destacó la juventud y el talento de su plantilla, aunque admitió que podrían carecer de la misma experiencia en la Champions League que el conjunto parisino. No obstante, esa falta de experiencia no merma la fe y la determinación del Barcelona, que aspira a dar la sorpresa en esta eliminatoria.

“Es el momento de soñar y competir”, proclamó Xavi, reflejando la mentalidad ambiciosa que caracteriza al club. Con la mirada puesta en alcanzar las semifinales, el entrenador catalán instó a sus jugadores a dar lo mejor de sí mismos en los dos encuentros que decidirán el destino de ambos equipos en la competición europea.

El PSG, con un Mbappé ansioso de ganar la primera Champions League de su carrera, se medirá ante el vigente campeón de España, comandado por Xavi Hernández, el 9 o 10 de abril próximo en el Parque de los Príncipes de París. Mientras que la vuelta se disputará en el Estadio Olímpico de Montjuic el 16 o 17 del mismo mes.

A diferencia de los octavos de final, y por el cambio de horario en Europa, los cuartos de la Champions League se jugarán una hora más temprano. Así las cosas, el PSG vs. Barcelona empieza a las 14:00 horas en países como Perú, Colombia y Ecuador. Mientras que en Chile, Argentina, Uruguay y Brasil va desde las 15:00.





El partido entre PSG vs. Barcelona, que fue la tercera llave en salir en el sorteo de cuartos de final, podrá verse a través de ESPN y STAR Plus, MAX (México) y TNT Sports, señales oficiales de la Liga de Campeones para América Latina. Mientras que en España se verá vía Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

