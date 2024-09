En un partido para el olvido, Chile (penúltimos con 5 puntos) con sufrió una nueva derrota, esta vez contra Bolivia (octavos con 9 unidades), que ganó luego de 31 años el estadio Nacional de Santiago. Tras el gol inicial de Carmelo Algarañaz (13′), y a pesar del tanto anotado por Eduardo Vargas (39′), Miguel Tercero (45′+1) amplió la ventaja para los altiplánicos, que ahora sueñan con lograr un cupo en el próximo Mundial 2026. Bajo este contexto, la prensa internacional criticó duramente la actuación de la ‘Roja’, calificando el desempeño como “humillante” y “vergonzoso”. Muchos comentarios ácidos fueron dirigidos a Ricardo Gareca, quien tras el partido declaró: “Nadie está contento con una derrota, pero de ahí a vergüenza, no lo merecemos nosotros. Merecemos cualquier situación que tenga que ver con un análisis futbolístico, no con algo que tenga que ver con una vergüenza, porque eso me parece que no tiene nada que ver.” Estos comentarios avivaron aún más el descontento de los hinchas sureños con el rendimiento de su ‘sele’. Revisa las portadas y las opiniones de los medios sobre el duelo por la fecha 8 de las Eliminatorias 2026, que se jugó en Santiago.

SOBRE EL AUTOR Martín Cojal Experiencia en cobertura periodística del fútbol peruano e internacional, así como en investigación y análisis del ámbito polideportivo. Licenciado en Periodismo para Multiplataforma por la Universidad de San Martín de Porres, con una trayectoria de 5 años en medios digitales.