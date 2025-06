Una vez más, Arturo Vidal quedó enfrascado en un asunto polémico. Luego de consumar la eliminación de Chile en las Eliminatorias 2026, el volante volvió a Colo Colo para seguir con el curso del torneo chileno y este jueves fue parte del partido ante Deportes Iquique en condición de visitantes. Con un resultado final de 2-2, el popular ‘King’ se robó la atención de todos porque marcó un autogol y también tuvo una fuerte discusión con Fernando de Paul, su compañero y portero del ‘Cacique’. Esta gresca siguió hasta los camerinos y las cámaras captaron el momento donde lo busca para seguir con este conflicto.

Colo Colo vivió una noche amarga en el estadio Tierra de Campeones de la Ciudad de Iquique porque solo pudo llevarse un punto, en el empate 2-2 por la Primera División de Chile. El ‘Cacique’ estuvo dos veces abajo en el marcador y uno de los goles fue protagonizado por Arturo Vidal, pero en propia puerta.

Con una notoria impotencia por lo sucedido, Vidal comenzó a reclamar al portero Fernando de Paul por no estar atento a la jugada ya que la anotación se dio por un cabezazo a su arco. La molestia fue tanta que tuvieron que agarrarlo para poder detener esta situación y seguir con el ritmo del partido.

Si bien Colo Colo empató minutos después, en el cierre del choque se pudo ver cómo Arturo buscó en los camerinos seguir con esta situación. Las cámaras de transmisión enfocaron como el ‘King’ seguía reclamándole a De Paul por lo sucedido hasta que un jugador se dio cuenta y pidió dejar de grabar.

Arturo Vidal protagonizó pelea con Fernando de Paul. (Video: TNT Sports)

El descargo de Arturo Vidal

Tras salir de los camerinos para retirarse del estadio, Arturo Vidal fue abordado por la prensa para dar su descargo y explicar que es lo que había pasado. Fiel a su estilo, el volante solo atinó a decir que son “cosas del fútbol” y “todo está bien”, en relación a la pelea con su compañero.

Con una actitud desafiante ante las preguntas de la prensa, Vidal siguió: “En Europa peleé 100 veces con mis compañeros en el camarín, pero no pasa nada. Somos un equipo, una familia, ¿cómo no es normal? ¿en las familia no hay problemas con tu hermano? Y se arreglan, es normal, no pasa nada, salimos ahora, somos todos amigos y tenemos un equipazo, así que no pasa nada”.

Además, contó que con De Paul no existe conflicto alguno: “La pelea con De Paul fue así, queda allí, fue que hablamos un poco, son discusiones que pasan en el fútbol. Tuvimos dos palabras allí y quedamos como amigos. Es algo que no es importante, siempre pasa en los camarines”.

Luego habló del partido y de su rendimiento, donde falló un penal y cometió un autogol: “Empatamos y tenemos que mejorar, nos perdimos muchos goles, me perdí un penal el autogol que fue mala suerte, tuve un palo también. Nos vamos tristes porque tuvimos varias ocasiones y no pudimos concretar. Tenemos un partido el martes que tenemos que ganar”.

Arturo Vidal habló tras pelea con Fernando de Paul. (Video: Difusión)

