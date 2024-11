A pocos días de encarar una nueva fecha doble de Eliminatorias Mundial 2026, la selección de Chile se encuentra en el centro de una nueva polémica. La tensión es algo palpable en el entorno de la Roja, especialmente por la firme postura de Ricardo Gareca sobre el regreso de Arturo Vidal. Ante los complicados duelos que Chile tiene en el horizonte, contra Perú (15/11) y Venezuela (19/11), el técnico argentino ha decidido tomar una posición contundente sobre una eventual convocatoria del volante de Colo Colo al equipo nacional, especialmente luego del escándalo en el que se ha visto envuelto el jugador en las últimas horas. No va más.

Si bien el ‘Rey Arturo’ ha sido una pieza clave en el pasado, el entrenador considera que el futbolista ya no encaja en los planes que tiene para el equipo. “No puedes jugar contra equipos como Brasil, Argentina o Colombia sin experiencia”, declaró Vidal, dejando en claro su descontento con la situación actual y sugiriendo que aún puede aportar a la Roja. Pero para Gareca, la historia es diferente: su enfoque está en un proceso de renovación y en construir un equipo de alto nivel sin distracciones.

Las palabras de Vidal no pasaron desapercibidas en el camerino de la selección. Al enterarse de sus comentarios, Gareca reaccionó de manera firme y, según la prensa chilena, dejó claro que no toleraría más problemas dentro del grupo. El técnico argentino no vio con buenos ojos el intento deL ‘King’ de cuestionar su exclusión de la convocatoria y de condicionar su regreso. Para Gareca, la situación es simple: cualquier jugador que desee regresar a la Roja debe respetar el proceso y la autoridad.





El último escándalo de Arturo Vidal





Los problemas recientes en la vida del volante de Colo Colo han sumado un peso considerable a la decisión de Gareca. Vidal ha enfrentado situaciones complicadas fuera de la cancha, incluyendo una denuncia por un delito sexual y una reciente detención por conducir en estado de embriaguez. Estos incidentes no solo afectan la imagen del jugador, sino también la del equipo. Para Gareca, contar con jugadores que mantengan una conducta intachable es fundamental.

Ante esta situación, el entrenador ha solicitado a los directivos de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) que dejen de insistir con un posible llamado a Vidal. Según la prensa chile, para Gareca, la inclusión del futbolista en el equipo no solo generaría tensiones innecesarias, sino que también podría perjudicar el ambiente de trabajo en el grupo.

La postura de Ricardo Gareca parece inquebrantable: mientras él esté al mando de la Roja, no habrá lugar para Vidal en el equipo. En estos momentos, el técnico argentino prioriza el compromiso y la integridad de los jugadores en un contexto en el que el equipo necesita más que nunca estabilidad y concentración para mejorar en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Mundial 2026.

Arturo Vidal ganó dos veces la Copa América con Chile en 2015 y 2016; además jugó los Mundiales de 2010 y 2014. (Foto: Getty Images)





Convocatoria de Chile ante Perú y Venezuela





Porteros: Brayan Cortés (Colo Colo, CHI), Lawrence Vigouroux (Swansea City, ING), Vicente Reyes (Cambridge United, ING)

Defensas: Guillermo Maripán (Torino, ITA), Paulo Díaz (River Plate, ARG), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Francisco Sierralta (Watford, ING), Fabián Hormazábal (Universidad de Chile, CHI), Felipe Loyola (Independiente, ARG), Gabriel Suazo (Toulouse, FRA), Marcelo Morales (Universidad de Chile, CHI).

Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (Huracán, ARG), Erick Pulgar (Flamengo, BRA), Vicente Pizarro (Colo Colo, CHI), Williams Alarcón (Huracán, ARG), Esteban Pavez (Colo Colo, CHI), Diego Valdés (América, MEX), Luciano Cabral (León, MEX).

Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DEN), Alexander Aravena (Gremio, BRA), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro BRA), Maximiliano Guerrero (Universidad de Chile, CHI), Gonzalo Tapia (Universidad Católica, CHI), Lucas Cepeda (Colo Colo, CHI) y Felipe Mora (Portland Timbers, EEUU).





Resultados de Chile en las Eliminatorias 2026





JORNADA PARTIDO RESULTADO 1 Uruguay vs Chile 3-1 2 Chile vs Colombia 0-0 3 Chile vs Perú 2-0 4 Venezuela vs Chile 3-0 5 Chile vs Paraguay 0-0 6 Ecuador vs Chile 1-0 7 Argentina vs Chile 3-0 8 Chile vs Bolivia 1-2 9 Chile vs Brasil 1-2 10 Colombia vs Chile 4-0





El calendario de Chile en lo que queda de Eliminatorias 2026





JORNADA PARTIDO FECHA HORA 11 Perú vs. Chile 15/11 20:30 12 Chile vs. Venezuela 19/11 19:00 13 Paraguay vs. Chile 20/03/25 Por definirse 14 Chile vs. Ecuador 25/03/25 Por definirse 15 Chile vs. Argentina 04/06/25 Por definirse 16 Bolivia vs. Chile 09/06/25 Por definirse 17 Brasil vs. Chile 09/09/25 Por definirse 18 Chile vs. Uruguay 14/09/25 Por definirse

Chile ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial 2026. (Foto: AFP)





