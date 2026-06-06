Chile vs. Portugal se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Chilevisión televisará este encuentro en señal abierta para territorio chileno, mientras que ESPN lo transmitirá para Latinoamérica a través de cableoperadoras y Disney Plus en su plataforma de streaming. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el sábado 6 de junio desde las 12:45 p.m. (hora en Perú y Chile, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Sochi.

Chile enfrentará a Chile en amistoso. (Video: Selección de Portugal)

¿Dónde ver Chile vs. Portugal?

El partido entre Chile vs. Portugal se podrá ver en territorio chileno a través de la señal de Chilevisión, ESPN y la plataforma de streaming Disney Plus. Además, dependiendo del país, la transmisión estará disponible mediante diferentes canales de televisión y servicios digitales con derechos para emitir este amistoso internacional FIFA.

¿Dónde ver Chile vs. Portugal por señal abierta?

En Chile, el amistoso entre Chile vs. Portugal podrá verse por la señal abierta de Chilevisión, permitiendo que los aficionados sigan todas las incidencias del compromiso sin costo adicional. Asimismo, el canal ofrecerá una amplia cobertura previa y posterior al encuentro.

¿Dónde ver Chile vs. Portugal por cable?

El compromiso entre Chile vs. Portugal será transmitido por ESPN para gran parte de Latinoamérica a través de los distintos operadores de televisión por cable y satélite. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante Disney Plus en su versión de streaming.

¿A qué hora juegan Chile vs. Portugal en Chile?

El amistoso internacional entre Chile vs. Portugal comenzará a las 12:45 p.m. en territorio chileno. El encuentro servirá como una nueva prueba para ambas selecciones en la antesala de futuras competiciones internacionales.

¿A qué hora juegan Chile vs. Portugal en España?

Para los aficionados que sigan este compromiso desde España, el encuentro entre Chile y Portugal comenzará a las 6:45 p.m. del mismo sábado 6 de junio. La diferencia horaria permitirá disfrutar del partido en horario estelar europeo.