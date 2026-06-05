Chile vs. Portugal jugarán este sábado 6 de junio, en un amistoso internacional. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Nacional do Jamor en Oeiras, Lisboa (Portugal), en el que los lusos disputarán su penúltimo amistoso antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Los lusos son candidatos a coronarse campeones en Estados Unidos lo que sería el mejor final para la exitosa y larga carrera de su capitán y leyenda Cristiano Ronaldo. Precisamente, para prepararse de la mejor manera, Portugal programó dos amistosos ante Chile y Nigeria.

El primero de ellos será ante ‘La Roja’, que fracasó en las últimas Eliminatorias sudamericanas y busca un cambio generacional importante para volver a ser protagonistas, algo que dejaron de hacer en los últimos años.

Bajo la dirección técnica de Nicolás Córdova, la delegación chilena ya se encuentra en Lisboa entrenando para un partido de alta exigencia, pero que será de mucho provecho para sacar conclusiones positivas para lo que se viene. La nómina incluye jugadores nuevos como el chileno-suizo Nils Reichmuth y el arquero Thomas Gillier.

Entrenamiento de 'La Roja' en Portugal previo al amistoso. (Foto: Selección Chilena)

Portugal integra el Grupo K del Mundial 2026 junto a las selecciones de Colombia, Uzbekistán y República del Congo. Los lusos son claros favoritos para clasificar a los octavos de final y en el primer lugar de la serie.

¿A qué hora juegan Chile vs. Portugal ?

Chile vs. Portugal está programado para este sábado 15 de noviembre desde las 12:45 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a la 2:45 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 1:45 p.m.; en México a las 11:45 a.m.; y en España a las 6:45 p.m.

¿En qué canales ver Chile vs. Portugal ?

Chile vs. Portugal se disputará en el estadio Olímpico de Sochi, con la transmisión de Chilevisión, señal disponible en territorio chileno. También será visto por ESPN y Disney Plus en el país sureño. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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