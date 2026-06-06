Por un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026, Chile vs. Portugal se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO, con la transmisión de Chilevisión (CHV) para todo el público chileno. Además, ESPN llevará el encuentro a gran parte de Latinoamérica, mientras que Disney Plus ofrecerá la señal vía streaming. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV o Pelota Libre TV, ya que son consideradas señales piratas. Recuerda que este encuentro, a disputarse en el Estadio Olímpico de Sochi, está programado para las 12:45 p.m. del sábado 6 de junio en suelo peruano y chileno, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
¿Cómo ver Chilevisión para seguir el Chile vs. Portugal desde Chile?
En Chile, el amistoso entre la selección chilena y Portugal podrá seguirse a través de Chilevisión, disponible en señal abierta para todo el país. Además, los usuarios también podrán acceder a la transmisión mediante las plataformas digitales oficiales del canal, permitiendo seguir el encuentro desde computadoras, celulares y Smart TV.
¿Cómo ver Chilevisión para seguir el Chile vs. Portugal desde Perú?
Los aficionados en Perú podrán seguir el encuentro a través de ESPN y Disney Plus, mientras que la cobertura y contenidos de Chilevisión también suelen estar disponibles mediante plataformas digitales y redes oficiales del canal, donde se comparte información, análisis y detalles del compromiso.
¿Cómo ver Chilevisión para seguir el Chile vs. Portugal desde España?
En España, los aficionados podrán seguir las incidencias del amistoso mediante plataformas con derechos internacionales de transmisión. Asimismo, Chilevisión ofrece cobertura informativa y contenido relacionado con la selección chilena a través de sus canales digitales oficiales.
¿Cómo ver Chilevisión para seguir el Chile vs. Portugal desde Uruguay?
Los seguidores de la Roja en Uruguay podrán mantenerse informados mediante la cobertura de Chilevisión, además de las alternativas internacionales de transmisión disponibles para este amistoso internacional. El canal chileno también ofrece contenido complementario en sus plataformas digitales.
¿Cómo ver Chilevisión para seguir el Chile vs. Portugal desde Colombia?
En Colombia, el encuentro podrá verse mediante ESPN y Disney Plus, mientras que Chilevisión continuará brindando cobertura especial, análisis y seguimiento de la selección chilena a través de sus espacios informativos y plataformas oficiales en línea.