¿Dónde ver EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la ? Mira la transmisión de este partido por la señal de TNT Sports para todo el territorio chileno, además de las alternativas de streaming en las plataformas de HBO MAX y TNT Sports GO; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. ¿Cuándo será el partido y a qué hora comenzará? Según la programación, este choque está pactado para el domingo1 de marzo desde las 6:00 p.m. (horario en Chile, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador) y tendrá lugar en el Estadio Monumental de Santiago.

HBO MAX y TNT Sports transmiten el clásico chileno entre Colo Colo vs. U. de Chile. (Video: Colo Colo)
