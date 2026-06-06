ESPN transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el entre vs. ONLINE | GRATIS, a disputarse este sábado 6 de junio en el Estadio Olímpico de Sochi. ¿Qué otros canales transmitirán este partido? Toma en cuenta que también se podrá ver por la señal abierta de Chilevisión para territorio chileno, además de Disney Plus en su plataforma de streaming. El horario de inicio del partido será a las 12:45 p.m. en Perú y Chile, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y seis horas más en España.

Chile enfrenta a Portugal en fecha FIFA. (Video: FCF)
Chile enfrenta a Portugal en fecha FIFA. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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