Desde el Estadio Monumental de Santiago, vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , en el duelo válido por la fecha 5. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Para todo el suelo chileno, este enfrentamiento estará disponible en TNT Sports, canal que podrás ver desde diversos cableoperadores. ¿Otras opciones? También podrás verlo por TNT Sports GO y HBO MAX; eso sí, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos. El choque se disputará este domingo 1 de marzo desde las 6:00 p.m. (horario en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con dos horas menos en Perú, Colombia y Ecuador).

Colo Colo vs. U. de Chile se enfrentan por el clásico chileno. (Video: Colo Colo)
