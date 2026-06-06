Este sábado 6 de junio desde las 12:45 p.m. (horario en Perú y Chile), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Olímpico de Sochi. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Chilevisión para todo el territorio chileno, además de ESPN y Disney Plus para gran parte de Latinoamérica. Ojo: Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV son señales piratas para este tipo de eventos y no las recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que seis horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Chile vs. Portugal. (Video: FCF)
Chile vs. Portugal. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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