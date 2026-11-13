¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo ? ¿En qué canal transmiten el partido? Según al programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el viernes 13 de noviembre: Mega GO en suelo chileno, mientras que Canal RCN y GOL Caracol TV en Colombia. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerado una señal pirata, por lo que no lo recomendamos como medio para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 7:00 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina y Uruguay).

Chile vs. Colombia se enfrentan en amistoso. (Video: FCF)
Chile vs. Colombia se enfrentan en amistoso. (Video: FCF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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