¿Dónde ver vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING, por un nuevo FIFA? ¿En qué canal transmiten el partido? Según la programación, estos son los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará el sábado 6 de junio de 2026: Chilevisión, ESPN y Disney Plus. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no recomendamos usarla para ver este encuentro. Vive todos los detalles en Depor desde las 12:45 p.m. (horario peruano y chileno, con dos horas más en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y seis horas más en España).

Portugal enfrentará a Chile en amistoso internacional. (Video: Selección de Portugal)
Portugal enfrentará a Chile en amistoso internacional. (Video: Selección de Portugal)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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