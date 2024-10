Kylian Mbappé vuelve a estar en boca de todos. Esta vez no por sus proezas dentro del campo, sino por la controversia que ha generado su regreso a los terrenos de juego con el Real Madrid, a pesar de haber sido descartado por la selección de Francia. Los 70 minutos que disputó el pasado sábado ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu han dejado a los hinchas franceses con una pregunta resonando en sus cabezas: ¿Cómo es posible que juegue para su club si no fue convocado por su país debido a problemas físicos? Esta situación ha generado una profunda incomodidad entre los hinchas galos, mientras la prensa local ha lanzado teorías que apuntan tanto al club español como al propio jugador. Dudan de su compromiso.

Mbappé, quien sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 24 de septiembre ante el Alavés, fue diagnosticado con un tiempo de recuperación de tres semanas. Debido a esto, no jugó ante el Atlético de Madrid (1-1) y parecía estar siguiendo los tiempos médicos indicados. Sin embargo, sorprendentemente volvió a la acción disputando algunos minutos en la derrota del Real Madrid ante el Lille en la Champions, solo ocho días después de su lesión.

El 3 de octubre, mientras los medios aún especulaban sobre su estado físico, Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, revelaba la lista de convocados para los partidos de la Liga de Naciones ante Israel y Bélgica, sin incluir a su estrella. La justificación fue clara: ”Tiene un problema que no es grave, necesita cuidados para que se recupere bien”, declaró Deschamps.

Kylian Mbappé sufrió una lesión en el bíceps femoral el pasado 24 de septiembre ante el Alavés. (Foto: Getty Images)

Mbappé: ¿Falta de compromiso o presión del Real Madrid?





La situación se agravó al ver a Mbappé disputando 70 minutos como titular en el partido contra el Villarreal, cuando apenas unos días antes había sido excluido de la lista de la selección por motivos médicos. Esta contradicción ha sido interpretada por los medios franceses como un desafío a la autoridad de Deschamps, y más preocupante aún, como una muestra de que el delantero no está completamente motivado para representar a su país.

L’Équipe fue directo al señalar: ”Kylian Mbappé estropea su imagen y pone en un aprieto al seleccionador”, mientras que Le Parisien acusó al Real Madrid de ser intransigente con los compromisos internacionales de sus jugadores, priorizando los intereses del club sobre los de las selecciones nacionales.

A pesar de que la polémica se ha centrado en la relación entre Mbappé y la selección francesa, el debate también ha arrojado luces sobre su relación con el Real Madrid, un club que ha sido históricamente cuidadoso con la salud de sus jugadores. Sin embargo, en esta ocasión, las críticas no se han hecho esperar, cuestionando si hubo una presión interna para que el delantero volviera antes de tiempo.





¿La caída de un ídolo?





La polémica no ha dejado a nadie indiferente, y exjugadores franceses han aprovechado la oportunidad para opinar sobre el comportamiento de Mbappé. Uno de los más críticos ha sido Patrice Evra, antiguo capitán de Les Bleus, quien no dudó en compararlo desfavorablemente con otro ícono francés: ”El problema es vuestro (la prensa), es cierto que Mbappé ha ganado la Copa del Mundo, pero, con todos los respetos, no le llega a los tobillos de Benzema”, señaló Evra en un programa de radio conducido por Jérôme Rothen.

Mientras tanto, la concentración de Les Bleus en Clairefontaine para los próximos compromisos internacionales ha arrancado sin la presencia de su capitán, un vacío que ha generado incertidumbre en el grupo. Este habría sido el escenario perfecto para consolidar su liderazgo, tras las retiradas de tantos referentes de la selección. Sin embargo, en lugar de eso, la sensación que predomina es de confusión y malestar.

Kylian Mbappé viene de jugar 70 minutos en el Real Madrid vs Villarreal. (Foto: AFP)

