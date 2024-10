La polémica en torno a la selección de Uruguay, que envuelve a Marcelo Bielsa y Luis Suárez, tiene aún para rato. Hace un par de días, el ‘Pistolero’ decidió romper su silencia y destapar, según él, una serie de problemas que el grupo viene sufriendo bajo el mando del ‘Loco’. Y luego de lo dicho por el ‘9′, la discusión sumó un nuevo protaognista: José Luis Chilavert. El irreverente exarquero guaraní, conocido por su temperamento inquebrantable tanto dentro como fuera del campo, también se refirió al tema y criticó al DT argentino.

‘Chila’, a diferencia de otras veces donde solo emitió opinión, se refirió a la conocida personalidad de Bielsa desde la experiencia. El exarquero de Paraguay, conocido por su franquiza y sin pelos en la lengua, no anduvo con rodeos y recordó sus propios roces con el ‘Loco’ en el pasado, durante su etapa como jugadior en Vélez Sarsfield, cuando el DT argentina dirigió al club de Liniers en la temporada 1997 y 1998.

“Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó”, dijo ‘Chila’ en Radio Ñanduti.

Sobre este cruce, el guaraní recordó que fue durante la pretemporada de 1998 y tras ese momento, el ‘Loco’ le puso la ‘cruz’, no obstante, tuvo que volver a recurrir a ‘Chila’ por los malos resultados, pero sin otorgarle su rol de líder. “Cuando perdió todos los partidos en la pretemporada tuvo que recurrir a mí, pero en ese momento ya no hablábamos. Me sacó la capitanía en Vélez y me prohibió patear tiros libres. En un partido contra Gimnasia de Jujuy salí igual a patear un tiro libre, convertí un gol y mis compañeros no me querían abrazar, miraban al técnico”, agregó.

La personalidad de Bielsa siempre ha sido un tema en todos los lugares que ha dirigido, por tener un caracter especial. Sin embarg, para Chilavert es un tema de ego. “Bielsa se cree más importante que los jugadores, esa es la realidad. Le molesta los líderes mayores a él , por eso los liquida y los maltrata. Él no puede convivir con las figuras. La figura tiene que ser él”, sostuvo.

“Siempre se pelea con los líderes, porque él tiene que demostrar su liderazgo con los jugadores jóvenes. Por algo no dirige los grandes clubes en Europa. Siempre dirige clubes de mediana categoría porque a los chicos les puede maltratar, pero a los más experimentados, imposible”, finalizó el guaraní sobre el ‘caso Bielsa’.

José Luis Chilavert fue dirigido por Marcelo Bielsa en Vélez, durante la temporada 1997-1998.

¿Qué dijo Luis Suárez sobre Marcelo Bielsa?

En una reciente entrevista, el delantero de Inter Miami contó detalles sobre su paso por la selección en los últimos meses, revelando que no fue la mejor convivencia por culpa de Marcelo Bielsa. En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia (...) Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba”, indicó en DSports.

Asimismo, Suárez contó que conocían la personalidad del ‘Loco’ y que no suele tener una buena relación con los líderes, por lo que prefirió evitar problemas por bienestar del grupo. “Sí sugirieron algunas cosas que a él no se las dije, pero las daba a entender, y parecía que era preferible callarme para evitar un roce. Hubo algunas situaciones en la Copa América que se generaron, que duelen. A mí me dolieron mucho las situaciones que pasaron en la Copa América. Y había que callar por respeto a la selección”, apuntó.

Sumado a los problemas con los jugadores, el ‘Pistolero’. también contó que Bielsa no trata de la mejor manera a los trabajadores del Complejo Celeste: “A los empleados no los dejan pasar y saludar y comer con nosotros. Se tienen que cuidar hasta la puerta donde tienen que entrar. Me parte el alma que en Complejo se viva así hoy. El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no anda bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene de entrenar”, agregó.

El atacante también narró una situación que reflejó la relación entre el plantel y Bielsa: “Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por los menos nos dijera buen día, ni saludaba”. Esta conducta también fue requerida por el ‘Loco’ contra el público, pidiendo que no saluden a nadie al entrar la hotel; sin embargo, los seleccionados decidieron hacer caso omiso.





