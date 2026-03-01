se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la fecha 5 de la , en una nueva edición del clásico chileno. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TNT Sports tiene los derechos para pasarlo por todo el territorio chileno, además de las alternativas digitales en las plataformas de TNT Sports GO y HBO MAX. Fútbol Libre TV es una señal pirata. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este domingo 1 de marzo desde las 6:00 p.m. (horario de Chile, con dos horas menos en Perú) y se jugará en el Estadio Monumental de Santiago.

TNT Sports transmite el partido entre Colo Colo vs. U. de Chile. (Video: Colo Colo)
TNT Sports transmite el partido entre Colo Colo vs. U. de Chile. (Video: Colo Colo)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

TAGS RELACIONADOS