Uruguay vs Bolivia EN VIVO y EN DIRECTO | La Celeste se enfrenta este jueves 27 de junio a Bolivia 27 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2024 a partir de las 22.00 horas en Uruguay; 21 ET de USA y 19:00 horas de México. Entérate de los horarios del encuentro por país para ver el partido donde el favorito es el equipo uruguayo.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Bolivia EN VIVO por la Copa América 2024?

El Uruguay vs. Bolivia por la fecha 2 del grupo C de la Copa América 2024 inicia a las 22:00 horas (URU) / 20:00 horas (PAN); en el resto de los países de la región y otras partes del mundo son los siguientes:

HORARIO PAÍS 22:00 horas Argentina, Paraguay, Brasil 21:00 horas Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana 20:00 horas Perú, Ecuador, Colombia 19:00 horas México, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, Honduras 02:00 horas del lunes Londres 03:00 horas del lunes España, Italia, Alemania

Antes de continuar, conoce cuáles son los mejores pronósticos del Uruguay vs Bolivia para la Copa América 2024

¿A qué hora empieza el Uruguay vs. Bolivia desde EE.UU?

Aquí te muestro un cuadro con los horarios para que puedas verlo desde cualquier lugar de los Estados Unidos.

ZONA HORARIA CIUDADES DE ESTADOS UNIDOS 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal ver Uruguay vs. Bolivia en Estados Unidos?

En idioma inglés, el canal FOX Sports (FS1) cuenta con los derechos para transmitir todos los partidos de la selección de Estados Unidos en la Copa América 2024 desde los servicios streaming de fubo TV, DIRECTV Stream y Sling TV. Si deseas verlo en español, tendrás que contratar TUDN, Univisión y ViX Premium.

¿Qué canal ver Uruguay vs. Bolivia desde Uruguay?

En Uruguay, son varias las opciones para ver a su selección frente a Bolivia y el resto de los enfrentamientos: