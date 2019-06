Siempre hay una primera vez: Lionel Messi entonando el himno como nunca antes lo viste [VIDEO]

¡Ejerció de capitán, a su manera! Haga lo que haga, Lionel Messi siempre será foco de atención del mundo. Más aún si está en una cancha de fútbol, y más con la camiseta de la 'Albiceleste'. Como pasó este viernes en el duelo entre Argentina y Venezuela por cuartos de final de la Copa América 2019.

La imagen que sorprendió a todos, a pocos minutos del inicio del partido, fue el momento en el que Lionel Messi cantó el himno nacional de su país. Distintos medios argentinos resaltaron el hecho y lo calificaron de histórico.

El momento del himno de Argentina previo al choque ante Venezuela. (Captura y video: América TV)

"Sorpresa en Río de Janeiro: Lionel Messi cantó el himno. Atrás quedaron años y años de una vieja polémica que iniciaron sus detractores", publicó el diario La Nación en su versión digital. "El 10 argentino entonó las estrofas finales", agregaron.

En diciembre del 2015, según cuenta el citado medio, Lionel Messi había explicado la razón de esa actitud. "No canto el himno a propósito. Una vez que empezaron con eso lo hago a propósito. ¡Si no me cambia nada cantar el himno o no!", señaló.

En el Estadio Maracaná, Lionel Messi trata de guiar a Argentina a semifinales de la Copa América, instancia en la que se mediría con Brasil. Por ahora, al final del primer tiempo, la 'Albiceleste' lo está logrando, gracias a la victoria parcial de 1-0.

► ¡Con los días contados! Zidane lo 'borra' del Real Madrid y en el club ya le buscan un reemplazo



► Giro inesperado: Barza y Atlético se reúnen para cerrar el fichaje de Griezmann y el de un jugador sorpresa



► ¡Su palabra es ley, Leo! Messi pidió la salida de un crack del Barza para fichar a esta 'bomba' del mercado



► ¡Más que un club! El emotivo mensaje de despedida de Neto tras confirmarse su llegada a Barcelona