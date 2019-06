¡ESTABA SOLO! Lo que falló Thiago Silva a pocos metros en Bolivia vs. Brasil [VIDEO]

Centro de Philippe Coutinho y cabezazo de Thiago Silva. Goooool ¡No! Increíble lo que falló el zaguero del PSG a los 10 minutos del Bolivia vs. Brasil en el estadio Morumbí por la jornada 1 del Grupo A de la Copa América 2019. Todos los fanáticos se levantaron de sus asientos en el estadio, pero lamentablemente el balón pasó fuera del arco de Carlos Lampe.



Brasil domina todas las instancias del juego desde el primer minuto, pese a que Thiago Silva no pudo convertir el 1-0 para el ‘Scratch’ en el encuentro inaugural en el Morumbí. Se vive un gran ambiente, hay algunas jugadas, pero el equipo de Tité no logra concretar.



Brasil levanta el telón de la 46ª edición de la Copa América frente a Bolivia y necesita demostrar que es igual de favorita de cara al título con o sin Neymar, quien fue desconvocado por lesión. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.



La 'Canarinha' buscará el noveno título que le acredite como la mejor selección de América ante su afición, escéptica con el potencial de su selección tras el varapalo que supuso la eliminación en cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.





Así se la falló Thiago Silva en el Bolivia-Brasil de la Copa América. (Video: América)

