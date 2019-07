"Los que tienen boca hablan lo que quieren": la crítica de Casemiro tras acusación de Messi en Copa América 2019

Brasil logró coronarse en la Copa América 2019 tras vencer a Perú en la final en medio de la polémica. El mal arbitraje en la semifinal ante Argentina aun sigue dando que hablar. Lionel Messi se encargó de armar un terremoto luego de acusar de "corrupción" lo sucedido. Desde la verdeamarela no se quedaron callados.

Casemiro , tas recoger la medalla de oro, conversó con la prensa y se atrevió a referirse a las declaraciones de quien es su rival en los clásicos entre Real Madrid y Barcelona.

"Los que tienen boca hablan lo que quieren. Hay gente que tiene que revisar eso. No me toca a mí hablar, es un tema delicado. No me corresponde decir si el arbitraje hizo bien, todos intentamos hacer lo mejor y hay que felicitar a Perú por la gran Copa que hizo", explicó.

Gareca tomó distancia de las afirmaciones del capitán albiceleste asegurando que no las compartía y se declaró "defensor de todo lo que tenga que ver con Sudamérica".



"Messi es una voz autorizada, lo que no significa que comparta lo que ha dicho. Lo respeto muchísimo como jugador y como persona, lo considero un muchacho muy centrado, pero no podemos enfocarnos en que todo es corrupción", advirtió.



