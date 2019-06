Toda la carne en el asador: la fórmula exitosa que prepara Tite para el Brasil vs Paraguay por Copa América

No repitió el mismo once en los tres partidos que jugó en la fase de grupos de la Copa América , pero sacó muchas conclusiones, sobre todo, durante el juego ante Perú, donde Brasil venció por 5-0. Tite encontró su mejor ataque y sabe que no puede especular ante Paraguay en el duelo que decidirá quién pasa a las semifinales del torneo continental.

Tite ha tenido varios días desde aquel último encuentro para analizar qué es lo que más le acomoda a su equipo, si jugar por las bandas o agrupar jugadores en la volante. Ante Bolivia, arrancó con Neres por izquierda y Richarlison por derecha, en punta Firmino. Luego, hizo ingresar a Gabriel Jesús y Everton, quien terminó anotando el 3-0.

Ante Venezuela, también comenzó con ese tridente de ataque, pero ya no estaba Fernandinho en el mediocampo, sino Arthur acompañando a Casemiro y más arriba Coutinho, el único inamovible. El jugador del Real Madrid no podrá estar por acumulación de amarillas y lo reemplazará el del City. En ese duelo, ingresaron una vez más Everton y Gabriel Jesús, pero el 0-0 no se movió (el VAR anuló dos goles).

Contra Perú, Tite hizo más de un cambio. Arrancó el equipo que más equilibrio demostró y con la efectividad en ataque como le gusta al exDT de Corinthians: con Gabriel Jesús por derecha, Everton por izquierda y Firmino en ataque. Esa es la fórmula que pretende repetir el técnico brasileño ante Paraguay.

Es así que el equipo que arrancaría ante los 'guaraníes' este jueves sería con Alisson, en portería; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva y Filipe Luis, en defensa; Fernandinho, Arthur y Philippe Coutinho , en el centro del campo; y Everton, Gabriel Jesús y Roberto Firmino, en la punta del ataque.



