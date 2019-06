¿Era para tanto? Roja a Balbuena en el Brasil vs. Paraguay tras falta revisada en el VAR [VIDEO]

El VAR ha sido de gran ayuda en esta Copa América 2019. Si bien es cierto que falta que su utilización sea más rapida de parte de los árbitros, ha servido para resolver jugadas polémicas. Una se dio este jueves en el partido que enfrentó a Brasil con Paragua y en el Areno do Gremio por los cuartos de final del torneo.



Sucede que a los 55, Gabriel Jesus recibió una falta al borde de la línea del área paraguaya. El árbitro no dudó y en primera cobró penal luego de la infracción cometida por el defensor Fabián Balbuena.

Sin embargo, al árbitro Roberto Tobar le avisaron en el VAR para que revise la jugada. La vio y allí se dio cuenta que no era penal, sino tiro libre. No obstante, terminó por expulsar al jugador de la Selección de Paraguay. El 'Toto' Berizzo no lo podía creer ya que, para él, era amarilla.

Acto seguido, el delantero Philippe Coutinho se dispuso a cobrar la falta a favor de su equipo. No obstante, su remate se marchó desviado del arco que defendió el portero Roberto Fernández.

Brasil vs Paraguay: la acción que fue revisada en el VAR y terminó con roja a Balbuena. (América)

