Arturo Vidal defiende a Lionel Messi y critica así la CONMEBOL a horas de la final de Copa América

Juegan en el Barcelona y comparte el mismo mensaje que su compañero luego del partido por el tercer lugar de la Copa América Brasil 2019. El ‘Rey’ Arturo Vidal ya más calmado luego de la derrota de Chile frente a Argentina en Sao Paulo, habló sobre Lionel Messi y lo que dijo en cámaras sobre la CONMEBOL. Y, bueno, el mediocampista chileno compare la misma sensación que el delantero. Así defendió a Leo a horas de la final de Brasil vs. Perú en el Maracaná.



"Lo perjudicaron mucho a Argentina en ese partido con Brasil. Claramente se vieron los dos penales y, si se venían cobrando en la Copa, no tendrían que haber dejado pasar esos dos penales. Todos los vimos. Esperemos que estas cosas no vuelvan a pasar y el espectáculo y el fútbol mejoren", afirmó el volante que es compañero de Lionel Messi en el Barcelona.



Volviendo al partido, a pesar de las expulsiones y de los roces permitidos por el árbitro Díaz De Vivar, Vidal destacó el trabajo de Chile en el segundo tiempo. "Al final, en el segundo tiempo, se vio un mejor juego, pudimos salir a buscarlos, no tuvimos la suerte de empatarlos, pero se jugó bien. Igual es difícil jugar el tercer lugar, pero lo bueno es que tenemos mucha fe en lo que se viene. No le veía mucha importancia a jugar por el tercer puesto pero siempre es lindo jugar contra Argentina. Las dos selecciones hemos dominado el fútbol en Sudamérica en los dos últimos años", concluyó el mediocampista del Barcelona.



Lionel Messi ya se encuentra en su natal Rosario, mientras que Arturo Vidal viaja con sus compañeros rumbo a Santiago de Chile. Ambos pasarán las vacaciones para posteriormente unirse en la pretemporada del Barcelona en Estados Unidos.



