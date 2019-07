¡No le importa el cómo! Casemiro lanza advertencia y asegura que "una final se gana como sea"

Brasil se prepara en su cuartel general de Rio de Janeiro para enfrentar este domingo a Perú en la final de la Copa América-2019 y sus jugadores tienen clara la responsabilidad de obtener la victoria, por historia y por honor a su propia casa.



"Va a ser una gran final, un juego muy difícil, no podemos pensar que ya ganamos, hay que jugar. Una final no se juega, una final se gana, no importa como sea", aseguró el mediocampista Casemiro en un alto a los trabajos en la Granja Comary, a 100 km de Rio de Janeiro.



El volante del Real Madrid aseguró que la experiencia del equipo estará a la altura de una final, con respeto por el rival. " Si la selección peruana llegó hasta aquí es porque tiene sus méritos y hay que respetar eso. Ellos eliminaron dos grandes selecciones: Uruguay y Chile", comentó.



Para Casemiro, cuyo equipo goleó por 5-0 a Perú en la fase de grupos, este nuevo encuentro con los pupilos de Ricardo Gareca no será un juego fácil.



"Es una final, no vamos a esperar una goleada, ojalá que se dé, pero sabemos que no será así, será duro, ellos se están preparando bien para la gran final. Ellos quieren vencer la competencia como sea, penales, prórroga, y nosotros también queremos vencer, jugar bien, hacer goles y ser campeones", agregó.



Brasil jamás ha perdido una Copa América en casa, que la organizó en 1919, 1922, 1949 y 1989, y espera que esta ocasión no sea la excepción. Perú, en tanto, vuelve a una final de este torneo después de 44 años. AFP

