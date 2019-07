¡Mucho tiempo sin Leo! La durísima sanción que le caería a Lionel Messi

El informe del árbitro Mario Díaz de Vivar menciona solo de la confrontación que tuvo Lionel Messi con Gary Medel, con lo cual la roja directa podría traerle – como máximo – dos partidos de suspensión, no obstante – luego de sus declaraciones en contra de la CONMEBOL – podría venirse una durísima sanción al capitán del Barcelona y la Selección Argentina.



“No fui a recibir la medalla [bronce] por un poco de todo. Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa", indicó, en un principio, Lionel Messi tras el partido. Y luego fue más allá. "No hay duda de que Brasil va a salir campeón. Creo que está armada para Brasil, lamentablemente. Ojalá Perú pueda competir porque tiene equipo, pero lo veo difícil", agregó el capitán de la Selección tras la victoria ante Chile. Leo se fue expulsado de manera insólita por un encontronazo con Medel. "Quizás esto fue mandado y me pasaron factura por lo que dije (tras el partido de semifinales)".



Luego de estas declaraciones, Lionel Messi rompió relaciones con la Conmebol. La mala utilización del VAR en las semifinales ante Brasil y su expulsión ante Chile lo puso lleno de furia y disparo a diestra y siniestra. No obstante, ¿habrá un castigo para Leo?



Esto le puede costar muy caro al capitán de Argentina , puesto que se expone a sanciones de acuerdo al reglamento por términos injuriosos contra la organización u oficiales de la organización. El artículo 7, incisos B, D y F, contempla las pautas por las que Messi podría ser sancionado: allí habla de comportarse de manera ofensiva, insultante o realizar manifestaciones difamatorias de cualquier índole y también sobre insultar de cualquier manera y por cualquier medio a la CONMEBOL, sus autoridades, oficiales, etc.



Según el reglamento, Lionel Messi podría sufrir una sanción de hasta dos años lo que le impediría no sólo jugar las Eliminatorias (que comienzan en marzo) para el Mundial de Qatar, sino que además tampoco participaría de la Copa América de 2020 en Argentina y Colombia.



