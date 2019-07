¿Y qué dice ‘Charlie’? La respuesta de Tevez sobre la CONMEBOL y Lionel Messi a horas de la final

No quiere meterse con las cosas. Si bien le tiene respeto a Lionel Messi, el ‘Apache’ prefiere no meterse luego de las polémicas declaraciones del delantero del Barcelona luego del partido por el tercer lugar entre Argentina y Chile. “No sé qué decir porque ya declaré muchas cosas. Si vuelvo con mis declaraciones, sé que perjudico primero al club (Boca Juniors) y después a mí”, confesó Carlos Tevez en declaraciones en Radio La Red de Argentina.



"Ya no sabemos qué se puede hablar y qué no. Algunos están de acuerdo, otros no. Saben que con la CONMEBOL no vengo muy bien y si uno habla mal de CONMEBOL te sancionan. Cuando no tenga más la camiseta de Boca y no sea futbolista ahí sí puedo hablar. Hoy hablar de la Conmebol puede perjudicarme a mí y a Boca", aseguró el atacante xeneize.



A diferencia de Arturo Vidal , quien sí aseguró que hubo algo raro en el partido de Argentina con Brasil por las semifinales de la Copa América 2019, Carlos Tevez ha preferido no tocar el tema, aunque – como ha podido desvelarse – él ya tiene su opinión sobre el partido.



El delantero del FC Barcelona, habitualmente comedido en sus declaraciones, explotó el sábado después de ser expulsado, en un lance con Gary Medel, que también vio la roja, en la primera parte del partido que ganó Argentina a Chile (2-1) por el tercer puesto.



"Creo que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción, de esta falta de respeto que se nos hizo en esta Copa", declaró en zona mixta Messi, que no acudió a la ceremonia en la que los argentinos recibieron una medalla por su tercer puesto.



"Lamentablemente la corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del 'show' y lo arruina un poco", agregó Messi, quien atribuyó su expulsión a las críticas que lanzó a la actuación del árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano en la semifinal que la Albiceleste perdió contra Brasil (2-0) el pasado martes.



"Creo que la expulsión fue por lo que dije. Mis palabras tuvieron repercusiones, pero siempre hay que ser sincero. Soy honesto", dijo el capitán albiceleste, que se negó a asistir a la ceremonia de la entrega de medallas por el tercer puesto.



