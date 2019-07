¿Tité se va de Brasil? “Gente muy cercana asegura que se marcha tras la final”

Se abre el debate para la final de la Copa América Brasil 2019. No solo por el partido de Perú vs. Brasil , sino también por la posibilidad de que Tité se marche luego del duelo en el Maracaná. “Gente muy cercana a Tité asegura de que se marcharía pese al resultado”, aseguró el periodista Juca Kfouri en una mesa de debate de un programa de ESPN Brasil. ¿Se quedará el técnico que llegó hace tres años luego del fracaso de la Copa América Centenario?



Para el partido frente a Perú, Brasil lleva una espectacular racha de triunfos en condición de local. Al mando de Tité, el ‘Scratch’ ha jugado 14 partidos de local, en donde apenas ha empatado en un partido y solo ha recibido un gol. En esta edición de la Copa América, Alisson se encuentra invicto bajo los tres palos, en lo que promete seguir así.



La casa de Brasil es el estadio Maracaná. Brasil regresa a su casa el domingo por primera vez en seis años. El Maracaná albergará la final de la Copa América , donde Brasil buscará su décimo título continental, frente a Perú.



La final marca el bautismo para muchos integrantes de la ‘Canarinha’ en el mítico estadio de Río de Janeiro, con capacidad para 87.000 espectadores, sede de dos definiciones de la Copa Mundial, la final del fútbol olímpico en los Juegos de Río y otros grandes partidos.



El mismo Tite no ha dirigido a la selección en el Maracaná desde que asumió como entrenador en 2016.



“Ahora sí que me convertiré de verdad en el técnico de la selección”, bromeó Tite en el estadio Mineirao tras la victoria 2-0 ante Argentina en las semifinales.



“Los jugadores siempre dicen que no te conviertes en futbolista hasta que juegues en el Maracaná. Es lo mismo para un técnico”, añadió.



El último partido de Brasil en el coloso fue en junio de 2013, cuando la Selecao vapuleó 3-0 al entonces campeón mundial y europeo España en la final de la Copa Confederaciones.



► Barcelona la tiene clara: le hace petición especial a Neymar para que no entrampe su fichaje



► Si se extiende, no se dará: Real Madrid pone fecha límite para fichar a Paul Pogba este verano



► No se diga más: Chelsea presentó a Lampard como su nuevo técnico con alucinante spot [VIDEO]



► Se explica: Atlético justificó así que haya pagado 127 millones de euros por Joao Félix