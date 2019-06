¡Atento a la imagen! La toma exacta del gol anulado del Chile vs. Colombia en Copa América 2019 [VIDEO]

¿Mal anulado el gol? Atentos a la imagen previo a la anotación de Charles Aránguiz en los cuartos de final de la Copa América 2019. En el Chile vs. Colombia , previo a la acción del mediocampista chileno, había un jugador adelantado, que los árbitros que se encontraban con las cámaras de televisión, vieron que estaba fuera de juego y, por lo tanto, toda la jugada no era válida, por lo que el partido entre ambas selecciones se mantiene en tablas hasta este momento.



A los 15 minutos del encuentro entre ambas selecciones, Aránguiz había adelantado a ‘La Roja’, todos celebraban por el 1-0, pero después el tanto fue anulado. Se juega un partidazo en el Arena de Corinthians de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. No apto para cardíacos.



Colombia finalizó la primera fase invicta con tres triunfos (ante Argentina, Paraguay y Qatar) y un balance de cuatro goles a favor y ninguno en contra, unos números a los que solo se acerca Brasil, que anotó más dianas pero cedió un empate ante Venezuela.



El combinado de Chile, antes de medirse ante su par del norte de Sudamérica, goleó a Japón por 4-0, derrotó 2-1 a Ecuador y cayó por la mínima diferencia contra ante Uruguay. Se metió a la ronda de los ocho mejores del continente en el segundo puesto del Grupo C. De pasar de etapa, se mediría ante el ganador del enfrentamiento entre los charrúas y Perú.





La imagen del gol anulado por VAR en Chile-Colombia. (Video: AméricaTV)

