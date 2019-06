Ahora Chile ríe: los memes y las reacciones de la goleada sobre Japón por la Copa América [FOTOS]

Chile ganó y goleó a Japón por el último encuentro de la primera jornada de la Copa América y los memes no fueron ajenos.

La bicampeona Chile comenzó este lunes su defensa del título continental con una contundente goleada 4-0 frente a Japón, el mismo resultado que se había dado la víspera a favor de Uruguay, la otra favorita del Grupo C de la Copa América, ante Ecuador.



Aunque confusos en el inicio, los bicampeones no tuvieron compasión de los nipones y se llevaron los tres puntos, que los igualan en la punta del Grupo C con Uruguay, con un doblete de Eduardo Vargas (54 y 83) y tantos de Erick Pulgar (41) y Alexis Sánchez (82).



Vargas , delantero del Tigres de México, llegó a las doce anotaciones en la competición americana, desplazando al peruano Paolo Guerrero (11 tantos) como el máximo goleador en activo del torneo.



En la segunda fecha de la serie, Uruguay enfrentará el jueves a Japón en el Arena do Gremio, en Porto Alegre (sur), y Ecuador lo hará el viernes contra Chile en el Arena Fonte Nova, en Salvador (nordeste).

