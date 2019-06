¡ÚLTIMA HORA! Rueda se guarda tres titulares ante Uruguay 'pensando' en cuartos de Copa América

Con varios cambios a la vista. Si bien se juega el liderato del Grupo C de la Copa América 2019,Reinaldo Rueda practicará algunos cambios pensando en los cuartos de final del torneo, y reservará hasta a tres titulares para el duelo Chile vs Uruguay de esta tarde en el estadio Maracaná, donde un empate le daría a 'La Roja' el primer lugar y la posibilidad de jugar ante Perú en la siguiente fase.

"La idea es jugar con lo mejor ante Uruguay", había dicho el técnico de la selección chilena en la rueda de prensa previo al partido, pero esta consigna no se daría así y el once saldrá prácticamente sobre la hora. ¿La razón? Rueda no quiere arriesgar a algunos titulares amonestados.



Estos jugadores serían, puntualmente, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Jean Beausejour. Y probablemente también Alexis Sánchez. Todos ellos quedarían fuera del equipo titular de Chile ante Uruguay.



Esas salidas darían entrada a Pedro Pablo Hernández, Paulo Díaz y Óscar Opazo.



Y en caso de darle descanso al 'Niño Maravilla', Gonzalo Jara ingresaría al mediocampo, para adelante jugar con Eduardo Vargas y José Pedro Fuenzalida.



► Errores arbitrales históricos que el VAR hubiera evitado



► ¡Querer no es poder! La condición que deberá darse en el Barcelona para que Dani Alves regrese



► Lo tienen en la mira: Dani Alves y los posibles equipos a los que iría tras salir del PSG



► Nada volverá a ser como antes: AC Milan e Inter acuerdan demolición del mítico estadio San Siro