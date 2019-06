¡Primer aviso! 'Tiki-taka' de Alexis y Aránguiz pero Muslera evitó el primero de Chile ante Uruguay [VIDEO]

Los de Rueda salieron con todo y decididos a asegurar ese primer puesto del Grupo C. A los 11 minutos del Chile vs Uruguay , Charles Aránguiz sacó un brutal remate de pierna derecha tras una genial combinación con Alexis Sánchez, que resolvió de gran manera el guardmeta charrúa Fernando Muslera, en el duelo que se disputa el estadio de Maracaná por la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019.



La 'Roja' fue la que llevó peligro en los primeros minutos del encuentro con el delantero del Manchester United como principal 'arma' en ataque'. Y precisamente una genial pared, con taco incluido, con Aránguiz, terminó en el remate del mediocampista.



Sin embargo, bien plantado en su área, Mulsera se estiró y exigió al máxima para enviar el disparo al tiro de esquina.

La genial combinación entre Alexis y Aránguiz que exigió a Muslera (Fuente: América TV)

Chile , que venció sus dos primeros compromisos por 4-0 a Japón y 2-1 a Ecuador, necesita de al menos un empate para terminar como primero en la clasificación del Grupo C.



Uruguay, por su parte, llegó el viernes a Río con una victoria por 4-0 sobre Ecuador y un decepcionante empate 2-2 frente a Japón en el equipaje y sin clasificación garantizada, pero puede avanzar incluso si pierde ante 'La Roja', dependiendo de otros resultados.

