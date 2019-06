¡Modo Wolanski! Hincha se mete y para así partido de Chile vs. Uruguay en Copa América [VIDEO]

No solo Kinsey Wolanski en la final de la Champions League, también lo vemos en la fase de grupos de la Copa América 2019. En el segundo tiempo del Chile vs. Uruguay , un hincha se metió al campo y paró el encuentro entre ambas selecciones por el torneo sudamericano. Así a veces es el fútbol, así sucede con todos los fanáticos en el mundo. La jugada no gustó en los jugadores.



Diego Godín fue a reclamarle al árbitro, Luis Suárez igual. Los jugadores tampoco se encontraban contentos por la forma en cómo se paraba un partido vital de cara a la definición de los cruces de los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.



En el partido, en cuanto a Chile, cuestionada tras perderse el Mundial de Rusia 2018, 'La Roja' del técnico Reinaldo Rueda está en Brasil para reivindicar que la 'generación dorada' no está acabada aún. Le basta un empate para asegurarse el primer puesto.



Rueda, un entrenador con dilatada experiencia en selecciones nacionales (antes que a la Selección de Chile, entrenó a Ecuador, Honduras y Colombia), probó un once inicial que le funcionó a la perfección ante Japón (4-0) y repitió con peor juego pero igual botín ante Ecuador. Ahora realizó unos cuantos cambios, sabiendo que se encuentra en los cuartos de final del torneo.

Más información en breve...

Hincha se metió al partido de Chile-Uruguay por Copa América. (Video: América)

