Chile vs. Uruguay: ¿Cómo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por el Grupo C de la Copa América 2019?

De infarto. Chile y Uruguay chocarán en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ( Brasil ) el día de HOY, lunes 24 de junio, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa América 2019. Ambas escuadras disputarán el liderazgo de la zona a las 18:00 horas en Perú con transmisión vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

A ‘La Roja’ , con seis puntos en su bolsillo y con el pase asegurado a los cuartos de final, le basta un empate para quedarse definitivamente con el primer lugar; sin embargo, a raíz de llegar ‘entonada’ por dos victorias: ante Japón (4-0) en el debut y Ecuador (2-1) en la segunda jornada, buscará un tercer triunfo consecutivo en el torneo continental.

Precisamente, para el vibrante partido con Uruguay , el entrenador de Chile , Reinaldo Rueda , tendrá que decidir si poner o no desde la partida a Alexis Sánchez y a Arturo Vidal , quienes acabaron con molestias en el choque con la ‘Tricolor’.

El ‘Niño Maravilla’ , que ha tenido un año más que gris en el Manchester United , sufrió un esguince. El domingo, el técnico colombiano comentó las dudas que tiene sobre si hacer jugar al atacante o reservarlo de cara al partido de cuartos.

Chile venció 2-1 a Ecuador en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

"Ese es el tema a considerar de acuerdo a cómo reaccione hoy (ayer) después de la práctica, lo que sienta el jugador", manifestó el DT de Chile , sin desvelar quién sería su eventual reemplazo. “Lo de Arturo también es cuestión de la reacción de la parte muscular con las horas de recuperación" , agregó, según apunta la agencia AFP.

La escuadra de Uruguay , en tanto, con cuatro unidades y una diferencia de goles de +4, producto de ganar 4-0 a Ecuador en el debut y empatar 2-2 con Japón en la segunda jornada, también está virtualmente clasificada a la siguiente instancia de la Copa América 2019 , pero necesita ganar para terminar primera en la tabla del Grupo C.

Uruguay empató 2-2 con Japón en la segunda fecha del Grupo C de la Copa América 2019. (AFP)

Para el duelo con Chile , Óscar Washington Tabárez , estratega de la ‘Celeste’ , podrá disponer de sus principales figuras, entre ellas la dupla ofensiva conformada por Edinson Cavani y Luis Suárez.

Pero a las bajas ya seguras del lateral Diego Laxalt (con una distensión muscular que se hizo en el primer gol de Japón ) y el volante Matías Vecino (también con una lesión muscular que se hizo contra Ecuador y que lo dejó fuera de la Copa América 2019 ), podría sumar otra: la del volante ofensivo Lucas Torreira, que arrastra un malestar estomacal, de acuerdo a lo señalado por la citada fuente.



Tabárez habló sobre Rueda

Óscar Washington Tabárez , estratega de Uruguay , dijo, según la agencia AFP, que siente un "respeto mutuo" por el técnico de Chile , Reinaldo Rueda , y por el hecho de que ‘La Roja’ haya ganado todos los puntos disputados hasta el momento.

Ambos estrategas se verán las caras el día de hoy. (AFP)

"Chile ya tiene una experiencia acumulada, es el ganador de las dos Copas anteriores y la base de su juego, más allá de la impronta que le haya dado Rueda , se basa en muchos principios, sobre todo en ataque, que tenía esa selección que salió campeona" , aseveró el DT de los charrúas.



Para tener en cuenta

Entre Chile y Uruguay hay un historial de duelos en los que no han faltado peleas entre futbolistas, juego sucio, toda clase de artimañas para perjudicar al rival e incluso batallas campales entre aficiones. En el duelo en el mítico Maracaná por la Copa América 2019 pueden saltar chispas. El árbitro de dicho compromiso será el brasileño Raphael Claus.

La selección que termine liderando el Grupo C jugará el sábado en cuartos de final contra Perú (tercero del Grupo A). En tanto, la escuadra que acabe segunda en el Grupo C medirá fuerzas el viernes contra Colombia , ganadora del Grupo B con puntaje perfecto tras vencer en sus tres partidos.



Chile vs. Uruguay: alineaciones posibles

Chile : Gabriel Arias, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Fuenzalida, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez.

DT: Reinaldo Rueda.

Uruguay : Fernando Muslera, Martín Cáceres, José Giménez, Diego Godín, Giovanni González, Giorgian De Arrascaeta, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Nicolás Lodeiro, Luis Suárez y Edinson Cavani.

DT: Oscar Washington Tabárez.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por la Copa América 2019?

Perú: 18:00 horas vía América TV, América TVGO, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

México: 18:00 horas (en Ciudad de México) vía Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes, Televisa Deportes, TDN, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 20:00 horas vía TyC Sports Sports y TyC Sports Play, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 20:00 horas (en Brasilia) vía SporTV y SporTV Play

Colombia: 18:00 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 19:00 horas (en Santiago) vía VTR Cable Televisión, Canal 13, TVN, CDF, CDF Premium, CDF HD, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 18:00 horas (en Quito) vía Canal del Fútbol, Teleamazonas, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 20:00 horas vía vera+, TCC, Monte Carlo TV Canal 4, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Paraguay: 19:00 horas vía Tigo Sports

Venezuela: 19:00 horas vía Venevision, DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Bolivia: 19:00 horas vía Tigo Sports