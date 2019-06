¡No puede ser, Suárez! ‘Luchito' se falló algo imperdonable en Chile vs. Uruguay [VIDEO]

Una chance clarísima de gol para los charrúas. A los 20 minutos del Chile vs. Uruguay en el Maracaná de Río de Janeiro, Luis Suárez tuvo en sus pies el primero de su Selección, pero hasta el momento no se sabe por qué no definió al arco de Gabriel Arias, quien prácticamente estaba vencido en el partido por el liderato por el Grupo C de la Copa América Brasil 2019.



Luis Suárez estaba solo contra el arquero, regateó a la derecha y había que pegarle de zurda para poner el 1-0 en el partido frente a Chile. Sin embargo, el atacante del Barcelona frenó, no le pegó al arco, centró y Uruguay se perdió la ocasión de gol frente a ‘La Roja’.



Cuestionada tras perderse el Mundial de Rusia 2018, la selección de Chile del técnico colombiano Reinaldo Rueda está en Brasil para reivindicar que la 'generación dorada' no está acabada aún. Le basta un empate para asegurarse el primer puesto.



Rueda, un entrenador con dilatada experiencia en selecciones nacionales (antes que a la Selección de Chile, entrenó a Ecuador, Honduras y Colombia), probó un once inicial que le funcionó a la perfección ante Japón (4-0) y repitió con peor juego pero igual botín ante Ecuador. Ahora realizó unos cuantos cambios, sabiendo que se encuentra en los cuartos de final del torneo.





El gol de que se perdió Luis Suárez en el Chile-Uruguay. (Video: AméricaTV)

