¡Se paraliza Rio! Guía de canales y horarios del Chile vs. Uruguay por la Copa América 2019

Chile y Uruguay se ven las caras este lunes por la fecha 3 del Grupo C de la Copa América 2019. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda ya está clasificado a la siguiente fase del torneo pero quiere vencer a los 'charrúa' para asegurar la punta del grupo. Conoce la programación de canales y horarios del partido por la web Depor.com. El primero de grupo se cruzará con Perú en cuartos, y el segundo con Colombia, una de las favoritas.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Chile y Uruguay.



Chile vs. Uruguay: horarios y canales del partido

México - 6:00 p.m.

Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 7:00 p.m.

Paraguay - 7:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

España - 1:00 a.m. (martes 25 de junio)

La Roja, defensora del título que ganó en 2015 y 2016, sufrió más de lo previsto el viernes para ganar a Ecuador (2-1), pero llega el partido decisivo a toda máquina, líder con seis puntos, y dispuesta a seguir soñando con su objetivo de coronarse campeona por tercera vez consecutiva, como hizo Argentina en la década de 1940.



Cuestionada tras perderse el Mundial de Rusia 2018, la selección chilena del DT colombiano Reinaldo Rueda está en Brasil para reivindicar que la 'generación dorada' no está acabada aún. Le basta un empate para asegurarse el primer puesto.



Rueda, un entrenador con dilatada experiencia en selecciones nacionales (antes que a Chile, entrenó a Ecuador, Honduras y Colombia), probó un once inicial que le funcionó a la perfección ante Japón (4-0) y repitió con peor juego pero igual botín ante Ecuador.



Así que no sería de extrañar que cuente con un elenco muy parecido en el choque ante Uruguay (campeón continental en 2011), en el Maracaná. Siempre y cuando la salud lo permita.



Y es que dos de sus 'Cuatro Fantásticos', el delantero Alexis Sánchez (Manchester United) y el volante Arturo Vidal (FC Barcelona) terminaron con molestias el partido ante Ecuador.



El Niño Maravilla, que ha tenido un año más que gris en su club inglés, sufrió un esguince. Este domingo, Rueda comentó las dudas que tiene sobre si hacer jugar a Sánchez o reservarlo de cara al partido de cuartos a riesgo de quedar segundos del grupo y enfrentar a la temible Colombia en la próxima llave.



"Ese es el tema a considerar de acuerdo a cómo reaccione hoy después de la práctica, lo que sienta el jugador", declaró el técnico de la Roja, sin desvelar quién sería su eventual reemplazo.



"Lo de Arturo también es cuestión de la reacción de la parte muscular con las horas de recuperación", agregó.



► La brutal oferta que espera el Real Madrid del AC Milan por Dani Ceballos



► ¿Para 'cargarse' a uno de sus mejores amigos? El jugador que pide Messi para una posición sensible en el Barcelona



► El apoyo incondicional: Lionel Messi recibirá aliento de toda su familia en el duelo ante Qatar por la Copa América



► ¡Con Neymar y Dani Alves! El XI de ensueño que quiere el Barcelona la próxima temporada [FOTOS]