Todo listo para uno de los debuts más esperados de todo el torneo. Mira aquí la transmisión de Colombia vs. Paraguay EN VIVO y EN DIRECTO. Colombia vs. Paraguay juegan este lunes 24 de junio desde las 5:00 p.m. en el NRG Stadium de la ciudad de Texas, en los Estados Unidos. El conjunto cafetero, dirigido por Néstor Lorenzo, se perfila como uno de los principales candidatos al título y con Luis Díaz como su principal figura, buscarán su segunda estrella en el certamen, título que no obtienen desde la edición 2001 cuando la ganaron en casa.

La selección de Colombia viene de golear por 5-1 a Estados Unidos y 3-0 a Bolivia en los últimos amistosos que jugó previo al inicio de la Copa América 2024. Son más de 20 partidos los que suma Néstor Lorenzo invicto con los cafeteros desde que asumió el mando y buscará estirar esta racha para encaminarse rumbo al título.

Por su parte, la nueva generación de la selección paraguaya con nombres como Miguel Almirón, Julio Enciso, Ramón Sosa o Adam Bareiro, aún sigue en deuda y generan dudas de cara al inicio del torneo. Vienen de empatar sin goles ante Perú, caer por goleada 3-0 ante Chile y derrotaron a Panamá con un equipo alternativo.

¿A qué hora juega Colombia vs. Paraguay?

La transmisión del partido de Colombia vs. Paraguay de la Copa América 2024 iniciará a partir de las 5:00 p.m. de Colombia o 6:00 p.m. de Paraguay . Este es el horario de inicio pactado para el encuentro de la primera jornada del Grupo D en este certamen. Eso sí, aquí te dejamos con más horarios en el mundo para ver el duelo.

Perú: 5:00 p.m.

Ecuador: 5:00 p.m.

México: 4:00 p.m.

Centroamérica: 4:00 p.m.

España: 12:00 a.m. del martes 25 de junio.

Chile: 6:00 p.m.

Argentina: 7:00 p.m.

Bolivia: 6:00 p.m.

Venezuela: 6:00 p.m.

¿A qué hora ver Colombia vs. Paraguay desde Estados Unidos?

Si vives en los Estados Unidos y quieres ver el partido de Colombia vs. Paraguay, la transmisión iniciará a partir de las 6:00 p.m. (ET). Sin embargo, hay más zonas horarias en USA y aquí te dejamos la guía completa para que no te pierdas el duelo de la Copa América 2024.

Horario Colombia vs. Paraguay Ciudades en Estados Unidos 3:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California. 4:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut.

¿En qué canal ver transmisión Colombia vs. Paraguay?

Mira la transmisión del partido de Colombia vs. Paraguay a través de Caracol TV (GOL Caracol), Canal RCN o Win Sports en Colombia, mientras que en Paraguay podrás verlo por Telefuturo, SNT y Tigo Sports. Recuerda que puedes seguirlo en cualquier parte de Latinoamérica por la señal de DSports.

Estos son los canales que tendrás a disposición para ver el partido de Colombia vs. Paraguay desde cualquier parte, un encuentro en donde los cafeteros llegan como claros favoritos y quieren mantener su invicto.

¿Dónde ver online Colombia vs. Paraguay?

Si vives en Colombia, mira el partido ante Paraguay online a través de Caracol Play, por la web oficial de Canal RCN o en DGo que es la plataforma de DIRECTV.

Si vives en Paraguay, mira el partido ante Colombia online a través de la web oficial de Telefuturo, en la plataforma streaming de Tigo Sports o ven la web oficial de SNT.

Colombia vs. Paraguay: posibles alineaciones

Posible XI de Colombia: David Ospina, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, James Rodríguez, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Díaz, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré.

David Ospina, Santiago Arias, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica, James Rodríguez, Mateus Uribe, Juan Fernando Quintero, Luis Fernando Díaz, Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré. Posible XI de Paraguay: Carlos Coronel, Omar Alderete, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alejandro Romero Gamarra, Richard Sánchez Guerrero, Mathías Villasanti, Derlis González Galeano, Miguel Almirón y Ángel Romero.

Colombia vs. Paraguay: predicciones y apuestas

Las apuestas del Colombia vs. Paraguay y las predicciones señalan que el conjunto colombiano es claro favorito para este partido de la Copa América 2024. La cuota de Colombia para el triunfo paga 1.65 (-154), mientras que Paraguay tiene una cuota de 5.75 (+475) y el empate 3.60 (+260). Además, el resultado con mayor probabilidad es el de 1-0 a favor de Colombia ante Paraguay y este paga 5.50 (+450) en las casas de apuestas.