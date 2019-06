¡Pases de lujo, escapada y por poco! La gestación de Colombia vs. Paraguay [VIDEO]

No hay goles, sí buenas jugadas. Por la tercera jornada del Grupo B, Colombia vs. Paraguay juegan un buen partido por la Copa América Brasil 2019. Pese a que no hay ocasiones de gol, a los 21 minutos del encuentro, Christian Borja logró escaparse de su banda izquierda para llegar casi hasta el arco, pero su pase al medio para encontrar a Radamel Falcao no fue del todo exitoso. No obstante, para todos los guaraníes, generó bastante temor en ellos.



Colombia arrancó el partido con varios suplentes, dado que se encuentra clasificado a la siguiente instancia. Ya en cuartos de final del torneo sudamericano, los cafeteros decidieron darle descanso a sus mejores jugadores de cara al rival de cuartos de final.



Colombia lidera la llave con 6 puntos, seguida por Paraguay con 2, mientras que el campeón de Asia es tercero con 1, y el astro Messi con sus terrenales compañeros son últimos también con 1 pero con peor saldo de goles (-1 contra -2).



A Paraguay los empates ante Catar (2-2) y Argentina (1-1) la dejaron casi para el nocaut, pero aún moribunda tiene en sus manos la posibilidad de meterse en cuartos. El problema es que debe derrotar a Colombia, que luce intratable.

La jugada de Christian Borja en el Colombia-Paraguay. (Video: DIRECTV)

► Se escuchó en todo el continente: Lautaro Martínez pone el 1-0 ante Qatar en Arena Fonte Nova por Copa América

​

► ¡Lo grita Scaloni! El golazo de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina vs. Qatar [VIDEO]



► ¡Con Neymar y Dani Alves! El XI de ensueño que quiere el Barcelona la próxima temporada [FOTOS]



► Que vengan los dos: Barcelona desea contar con Neymar y Antoine Griezmann