Colombia vs Qatar: los onces de Queiroz y Félix Sánchez del duelo por la Copa América 2019 [FOTOS]

Colombia debe respetar a Qatar , un equipo que ha avanzado mucho en los últimos años, para evitar un castigo divino, dijo el martes el entrenador Carlos Queiroz antes del choque por el Grupo B de la Copa América 2019.



Colombia lidera su zona en el torneo continental gracias a la victoria del fin de semana 2-0 sobre Argentina, mientras que Qatar llega tras igualar 2-2 con Paraguay.



"Qatar ha tenido un avance fantástico (...) Es un equipo que hay que respetar, los resultados lo demuestran desde la Copa Asia, donde ganaron todos los partidos. Contra Paraguay se mostró que el fútbol no son solo nombres, hay que estar muy alerta y preparados para jugar con ellos", sostuvo Queiroz en rueda de prensa.



"Todos nosotros cuando estamos en Sudamérica pensamos que somos más que los otros, pero nos olvidamos que fuera del continente también hay otros equipos y Qatar está ahí para demostrar cosas. Nada es fácil en el fútbol (...) hay que trabajar siempre porque si no lo haces los dioses del fútbol te castigan".



El DT portugués también dijo que Wilmar Barrios estará disponible para el partido del miércoles tras sufrir un trauma en una rodilla, pero no dijo si el centrocampista jugará desde el arranque. "Todos están listos para jugar mañana, 100 por ciento", señaló. Reuters

