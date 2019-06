Se lo quería comer vivo: así reaccionaron los cataríes tras penal y VAR en el Colombia vs Qatar por Copa América [VIDEO]

Los jugadores cataríes no podían creer lo que les había cobrado el árbitro venezolano Alexis Herrera. Un penal que el VAR terminó por denegar en el Colombia vs Qatar. Al final, el sistema de Video Asistencia terminó por no validar la primera decisión del colegiado.

Un partido más que complicado para la Selección de Colombia en este segundo duelo del Grupo B de la Copa América. Qatar se asentó en el campo y ha buscado hacerle daño. Colombia, con la pelota, tuvo las principales ocasiones de gol. Una de ellas fue una mano que, en primera instancia, el árbitro cobró penal, pero luego el VAR lo retractó. La reacción de los cataríes es sorprendente, pero entendible.

Así fue la reacción de los cataríes tras el penal y VAR en el Colombia vs Qatar. (Captura/América)

A pesar de la alegría por el triunfo frente a la Albiceleste, el elenco de Colombia dirigido por Carlos Queiroz sufrió la baja de Luis Fernando Muriel. El delantero se lesionó y quedó descartado frente a Qatar y para el resto de la competencia.



Qatar, por su parte, quiere demostrar que la remontada ante Paraguay no solo fue casualidad. Por ello, el entrenador Félix Sánchez tendría previsto repetir el mismo equipo que obtuvo un punto en el estreno.



Un triunfo para Colombia prácticamente le asegura el pase a cuartos de final de Copa América 2019. El conjunto que dirige Carlos Queiroz parte como favorito, pero Qatar sabe hacer daño y buscará dar la sorpresa en el torneo.

