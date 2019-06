Se van formando las parejas: así están quedando los cruces de cuartos de final de la Copa América 2019

La Copa América 2019 sigue su curso, no se detiene y ya entra a la recta final de la fase de grupos. Si bien hasta el momento Colombia es la única selección clasificada a los cuartos de final, el panorama de la siguiente fase se va esclareciendo poco a poco y ya se puede ir vislumbrando los posibles cruces.

En el grupo A nada está dicho ni para el anfitrión. Brasil y Perú comparten el primer lugar, pero Venezuela podría dar sorpresa en la última jornada cuando enfrente a Bolivia.



Colombia se quedó con el Grupo B, donde todos los focos apuntan a la Argentina de Lionel Messi, con solo un punto en dos jornadas. La 'Albiceleste' podría quedarse en primera fase.



Mientras que en el Grupo C, la favorita Uruguay sufrió el primer gran batacazo del torneo tras igualar ante Japón. Mientras que Chile, que se mide a Ecuador este viernes, podría también conseguir su boleto a cuartos de final.

Así están las cosas hasta ahora en la TABLA DE POSICIONES DE LA COPA AMÉRICA 2019 , y estos serían los cruces en cuartos de final a la fecha:

Brasil vs. Qatar

Perú vs. Paraguay

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Venezuela

