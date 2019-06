Copa América 2019 cuartos de final: así van quedando los cruces del torneo hasta el momento

La Copa América 2019 sigue su curso, no se detiene y ya a los primeros victoriosos de la fase de grupos. Hasta el momento, ya son seis los clasificados a la siguiente ronda, los cuartos de final, y el panorama de la siguiente fase se va esclareciendo poco a poco: así serán algunos de los cruces.

La victoria este domingo de Argentina sobre Catar (2-0) y la derrota de Paraguay frente a Colombia (0-1) metió en los cuartos de final de la Copa de América a la selección peruana, pese a haber sido goleada el sábado por Brasil (0-5).



Perú, con cuatro puntos, termina tercero del grupo C y es mejor que el tercero del grupo B, donde la selección paraguaya (2 puntos) tendrá que esperar un empate entre Ecuador (0 puntos) y Japón (1 punto pero peor diferencia de goles), el lunes en Belo Horizonte, para convertirse en el segundo mejor tercero.



La selección peruana jugará su partido de cuartos de final en Salvador, el próximo sábado 29 de junio, contra el equipo que concluya primero del grupo C, que concluye mañana con los partidos Uruguay-Chile y Ecuador-Japón.

Así están las cosas hasta ahora en la TABLA DE POSICIONES DE LA COPA AMÉRICA 2019, y estos serían los cruces en cuartos de final a la fecha:



Brasil vs. (por definirse) - 27 de junio (7:30 p.m.)

Venezuela vs. Argentina - 28 de junio (2:00 p.m.)

Colombia vs. (por definirse) - 28 de junio (6:00 p.m.)

Perú vs. (por definirse) - 29 de junio (2:00 p.m.)

