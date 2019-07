"Creo que la Conmebol tendrá que explicar": el reclamo de Luis Suárez con el uso del VAR en la Copa América 2019

Uruguay se fue de la Copa América 2019 tras quedar eliminados en los cuartos de final por la Selección Peruana. El equipo del maestro Oscar Washington Tabárez disputó un partido más que polémico luego que el VAR le anule dos goles a sus estrellas, entre ellas Luis Suárez , quien espera que la Conmebol pueda explicar lo sucedido.

"Creo que la Conmebol tendrá que explicar los criterios que usan los árbitros. Hay cosas que no quedan claras. Cada país va a tener algo de qué quejarse. Nos podríamos quejar con el gol de 'Edi', que no quedó tan claro. Están para corregir esos pequeños detalles", explicó el delantero del Barcelona.

Además, dejó claro que el VAR en la competencia en Brasil no es el mismo al que se utiliza en Europa: "No se mira el VAR por una tarjeta amarilla como pasó en la Copa América, que es muy raro. Allá es adentro del área, si hay ocasión de gol y por una tarjeta si tiene que ser roja o no. No en infracciones fuera del área como pasó en esta Copa".

Uruguay también se vio favorecido con la tecnología luego que en la fase de grupos le muestren la tarjeta roja a un ecuatoriano por un codazo y luego el penal sobre Edinson Cavani ante Japón, que el 'Pistolero' sentenció.

Luis Suárez se convirtió de héroe a villano tras fallar el penal en la definición ante Perú. Pedro Gallese adivinó su remate y logró evitar que los 'charrúas' se pongan adelante en el marcador.

"Gana el que esté más acertado en esa noche. En esa ocasión fui quien erró el penal y ellos acertaron todos. Hay que olvidar y seguir estando fuerte para lo que se viene. Queda la sensación de que hicimos más, pero los penales son así. El fútbol gana también. Perú mereció llegar a la final".

