“Saliste a cazar mariposas”: la dura crítica de periodista chileno con el portero Gabriel Arias

Más de diez millones de personas lo atacan en redes sociales. Seguro cuando llegue desde Brasil, el portero Gabriel Arias será duramente criticado por parte de los hinchas chilenos. El portero argentino – nacionalizado chileno – cometió un grave error en el segundo gol de Perú frente a Chile en las semifinales de la Copa América Brasil 2019 y el periodista argentino Jorge Baradit explotó contra él en su cuenta de Twitter. Se le pasó mano en las redes sociales.



"Prometí no criticar a ninguno de la generación dorada... (Arias no es de esa generación). ¡A qué saliste gil de la...! ¡Venían tres, tres en línea y saliste a cazar moscas a la esquina, gil!", escribió en su cuenta de Twitter hacia el arquero de Racing Club de Avellaneda en Argentina.



Gabriel Arias cerró su cuenta de Instagram tras la eliminación de Perú y es uno de los jugadores más afectados con la eliminación de ‘La Roja’. Chile no pudo jugar su tercera final consecutiva y sufre de una derrota dolorosa en manos de la Selección Peruana, en lo que fue una nueva versión del ‘Clásico del Pacífico’. Perú está en la final; Chile está dejando Brasil.



En dos partidos disputados entre Ricardo Gareca con Reinaldo Rueda entre Perú contra Chile, la Selección Peruana los derrotó en ambos partidos con un contundente 3-0. Así como el periodista Baradit, también hay otros que han atacado hacia el golero de 31 años. Gabriel Arias ha tapado en Olimpo, Defensa y Justicia, Unión La Calera y ahora Racing Club.



