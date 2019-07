"No podía salir de casa": Tesillo reveló el drama que vivió tras fallar penal en el Colombia-Chile

Colombia quedó fuera de la Copa América 2019 en cuartos de final. En la ronda de grupos lo ganó todo y pasó como el primero de la llave C, para luego medirse ante el combinado de Chile en el Arena Corinthians. Era favorito por lo mostrado anteriormente, pero en la ronda de penales cayó por un 5-4: William Tesillo fue el encargado de fallar su tiro en el elenco cafetero.

No es que el remate de William Tesillo haya sido atajado por el portero Gabriel Arias, sino que este se fue desviado. Así, los dirigidos por Reinaldo Rueda se llevarían la victoria, pero recién este jueves el lateral reveló lo mal que la pasó luego de la Copa América en Colombia.

"Me la pasé dos días pensando en lo que pudo ser y no fue. Si uno juega bien te aplauden, pero si va mal te cuestionan todo. Lo de las amenazas va más allá del fútbol. Mis hijos querían salir al parque, pero por las circunstancias no se podía. Eso se me va de las manos y se lo dejo a Dios", sostuvo Tesillo a El País.

El jugador del León de México también habló de las precauciones que le dieron debido a que recibió amenazas por su fallo. "Estuve en Armenia porque mi esposa es de allá, aunque me recomendaron que me quede en casa. Uno nunca sabe lo que puede pasar", añadió.

La Selección de Colombia ya tiene pactados amistosos para el mes de setiembre que hay fecha FIFA. El 6 se verá las caras ante la campeona de la Copa América, Brasil, en tanto que el 10 choca contra Venezuela.

