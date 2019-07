Copa América 2019: sigue EN VIVO los partidos por las semifinales del torneo en Brasil

Argentina , Brasil, Chile y Perú velan armas antes de la batalla final: los semifinalistas de la Copa América-2019 aprontan los últimos detalles para buscar sus pases a la final del 7 de julio en el Maracaná de Rio de Janeiro.



Y el torneo de selecciones más antiguo del mundo no pudo elegir mejores semifinales que dos clásicos de mucha tradición y que trasciende el mundo del fútbol: Brasil-Argentina y Chile-Perú.

Final adelantada:

El martes, en el Mineirao de Belo Horizonte se disputará la primera semifinales, entre Brasil y Argentina. Pudo haber sido la final perfecta, pero el destino quiso que las dos superpotencias americanas se crucen un peldaño antes.



La 'Canarinha' nunca ha perdido la Copa América como local. Su hinchada le exige mantener la estadística y perder con su rival de todas las horas sería muy difícil de asimilar, al punto de que Tite podría perder su cargo de seleccionador.



Clásico del Pacífico

En una región en la que desde principios del siglo XX el fútbol fue dominado por las selecciones del Atlántico -Argentina, Brasil y Uruguay-, Perú y Chile fueron los primeros en dar la cara por las naciones del Pacífico.



Los peruanos incluso se dieron el lujo de ganar la Copa América en 1939 (la primera de las dos que ganaron, la otra fue en 1975) y cortar con la hegemonía que hasta entonces tenían Argentina, Brasil y Uruguay.



Y Chile, uno de los fundadores de la Copa América, si bien nunca había podido hacerse del certamen en casi un siglo, rompió la racha en su casa en 2015, se quedó nuevamente con el título en la Copa Centenario de 2016.

ASÍ SE MUEVEN LAS SEMIFINALES EN VIVO:

-Martes 2 de julio:



Brasil vs Argentina

7:30 p.m.

Estadio Mineirao





-Miércoles 3 de julio:



Perú vs Chile

7:30 p.m.

Arena do Gremio

